Германия и Франция призвали Украину к сдержанности в связи с сообщениями о скоплении российских войск у границы

Также агентство Bloomberg сообщает, что в Вашингтоне готовят санкции на случай агрессии Москвы.

Обстановка на российско-украинской границе вызвала опасения сразу у нескольких западных стран. Так, министры иностранных дел Франции и ФРГ в совместном заявлении отметили, что призвали Киев сохранять сдержанную позицию. Дипломаты встречались с украинским коллегой сегодня в Брюсселе. Отдельно в немецком МИДе подчеркнули, что военную эскалацию необходимо предотвратить.

До этого о беспокойстве в связи с ситуацией на границе объявили и в Пентагоне. Его представитель Джон Кирби сказал, что российские войска подошли к Украине и призвал Москву объяснить свои намерения.

Как сообщало агентство Bloomberg, США вместе с союзниками по ЕС бьют тревогу — они считают, что Россия рассматривает возможность проведения военной операции на территории Украины. По этим данным, Вашингтон готовит новые санкции и меры помощи Киеву, если Москва решится на вторжение.

На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал «алармистскими» заявления о возможной военной операции на территории Украины. В то же время глава государства отметил, что эти сообщения приходят во время незапланированных учений НАТО в Чёрном море.