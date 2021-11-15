Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что политическое решение на этот счет уже принято.

Боррель подчеркнул, что ЕС не пустит ни одного мигранта с территории Белоруссии, отметив при этом, что белорусская сторона должна разрешить доступ для представления им гуманитарной помощи и репатриации.



Между тем канцлер Ангела Меркель и белорусский правитель Александр Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами в ходе телефонного разговора. Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского правителя пишет, что беседа длилась около 50 минут и результате стороны договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Миграционный кризис по телефону также обсудили главы России и Франции. Как сообщил журналистам источник в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон выразил солидарность с Варшавой и готовность помочь ей в случае необходимости. Владимир Путин в свою очередь обратил внимание на жесткое обращение польских пограничников с беженцами – его слова приводит пресс-служба Кремля. Российский президент рассказал о своих контактах с белорусским руководством по возникшим проблемам и подчеркнул, что обсуждать их страны ЕС и Минск должны напрямую.