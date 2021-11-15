Автоюрист Славнов считает приговор студентке Башкировой справедливым

Солнцевский районный суд Москвы приговорил 18-летнюю студентку Валерию Башкирову к 5 годам колонии-поселения. Автоюрист, директор юридической консультации «Автоликбез» Дмитрий Славнов прокомментировал в эфире «Эха Москвы», отметив, что считает приговор справедливым, хотя в ДТП были факторы, не зависевшие от виновницы.

«Судья, наверное, разобралась и взяла во внимание все материалы по этому делу, и вынесла достойный приговор по нему», — сказал он.

Однако Д.Славнов отметил, что в этом случае было много факторов, которые не зависели от виновницы ДТП. «Я не оправдываю виновницу аварии. Но если взять во внимание модель авто, которая славится тем, что внизу она очень широкая, и, если я не ошибаюсь, там были ремонтные работы, и когда она наехала, она даже не затормозила, что может говорить о том, что она не видела это препятствие: скорость машины и пешехода совпадает, он попадает за стойку в мертвую зону, а здесь ремонтные работы, широкая стойка, плюс маленький опыт. Такое случается», — отметил он.

Также суд частично удовлетворил иски потерпевшей стороны на общую сумму в 4 млн рублей.

После отбытия срока суд лишил водительских прав Башкирову еще на 2,5 года.

Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле «Мазда» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9 месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок — на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.