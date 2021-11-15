Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели телефонный разговор

Об этом пишет телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского правителя. Беседа длилась около 50 минут и в основном была посвящена ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. В результате стороны договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что Берлину и Минску следует поговорить, так как мигранты, идущие на территорию ЕС через Белоруссию, прежде всего стремятся попасть именно в Германию. Белорусская сторона, комментируя возможность такого разговора, выражала готовность к диалогу в любое время.