Валерий Карпин допустил уход из сборной России по футболу после поражения от Хорватии

Главный тренер в эфире YouTube-канала Коммент! Шоу сказал, что ему нужно отдохнуть и все проанализировать.
В последнем матче под руководством Карпина команда лишилась прямой путевки на Чемпионат мира, впрочем у нее еще есть шансы попасть на турнир через стыковые матчи, которые начнутся в марте.
Карпин возглавил сборную этим летом после завершения Евро-2020. Его контракт, заключенный до конца года был автоматически продлен до завершения отборочного турнира на Чемпионат мира.
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Главный тренер в эфире YouTube-канала Коммент! Шоу сказал, что ему нужно отдохнуть и все проанализировать.