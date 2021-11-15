Валерий Карпин допустил уход из сборной России по футболу после поражения от Хорватии

Главный тренер в эфире YouTube-канала Коммент! Шоу сказал, что ему нужно отдохнуть и все проанализировать.

В последнем матче под руководством Карпина команда лишилась прямой путевки на Чемпионат мира, впрочем у нее еще есть шансы попасть на турнир через стыковые матчи, которые начнутся в марте.

Карпин возглавил сборную этим летом после завершения Евро-2020. Его контракт, заключенный до конца года был автоматически продлен до завершения отборочного турнира на Чемпионат мира.

