Украинский Нафтагаз примет участие в сертификации «Северного потока-2»

Глава компании Юрий Ветренко написал в Facebook, что готов предоставить аргументы, почему трубопровод не может быть одобрен без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.

Ранее польская компания также объявила, что немецкий регулятор допустил ее к сертификации, однако позже выяснилось, что у нее есть только совещательный голос. Журнал Шпигель писал, что Министерство экономики и энергетики Германии не учло позицию Варшавы в своей оценке последствий сертификации газопровода.