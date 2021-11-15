Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходном переходе, получила 5 лет колонии-поселения

Об этом сообщает столичная прокуратура. Ранее надзорное ведомство просило отправить 19-летнюю девушку в исправительное учреждение на шесть лет, а также на три года лишить ее водительских прав.

Судья запретил ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два с половиной года.

Жертвами ДТП, произошедшего этим летом в московском районе Солнцево стали дети трех и пяти лет. После смерти второго пострадавшего в аварии девушку, изначально помещенную под домашний арест отправили в СИЗО.