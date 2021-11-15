Британские власти после теракта в Ливерпуле повысили уровень террористической угрозы до «серьезного»

Телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на МВД передает, что теперь вероятность атаки оценивается как высокая. Это предпоследний из пяти уровней террористической угрозы, действующих в стране.

Накануне у здания больницы взорвался автомобиль такси. Один человек погиб, один пострадал. Проверка показала, что в машине сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое с собой вез пассажир. По делу о теракте уже задержаны несколько человек.