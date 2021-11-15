Сотрудники издательств, просветительских и образовательных проектов выступили в поддержку «Мемориала»

В обращении, которое публикует сайт «Медуза*» они требуют прекратить преследование историко-просветительского и правозащитного общества.

В письме говорится, что «Мемориал*» это «хранилище исторической памяти общества и фундамент его будущего», однако сегодня будущее в опасности, поскольку «власти ведут планомерное наступление на свободу российских граждан».

В начале месяца прокуратура потребовала ликвидировать структуры «Мемориала», признанного иностранным агентом. В поддержку организации выступили больше 60 членов Российской Академии наук.



* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.