Больше трех тысяч переписчиков, по данным Росстата, заразились коронавирусом во время переписи

Больше трех тысяч переписчиков, по данным Росстата, заразились коронавирусом во время Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу ведомства. Из данных, которые он привел, следует, что это около одного процента от общего числа переписчиков, задействованных в мероприятии. В Росстате пообещали, что они получат выплаты по страховке.

В ведомстве также пояснили, что значит новость, появившаяся несколько дней назад о 99% населения, принявших участие в переписи. Это цифра, полученная путем сложения из разных источников. Из нее нужно убрать задвоенные и некорректные данные.

