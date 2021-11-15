Авиакомпания Белавиа отрицает прибытие нелегальных мигрантов в Минск через Москву

По словам главы перевозчика Игоря Чергинца, он лично проверил пять рейсов, которые были выполнены сегодня из российской столицы в белорусскую.

Среди всех пассажиров был лишь один гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом.

Сегодня страны Балтии в совместном заявлении сказали, что есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов в Белоруссию через Москву, а также призвали привлечь Минск к ответственности из-за ситуации с беженцами. Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии.



Латвия не исключает шестого пакета санкций в отношении белорусского режима. Негативное внимание привлекает не только ситуация с мигрантами, но и судьба белорусского населения, об этом скала глава латвийского МИДа Габриэлюс Ландсбергис. При этом, по словам Ландсбергиса, стоит учитывать возможность постоянного размещения российских войск на территории Белоруссии.