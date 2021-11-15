Владельцы поддельных сертификатов вынуждены прививаться в частных клиниках

Журнал Forbes пишет, что тех, кто все-таки решил пройти вакцинацию по-настоящему, не могут принять в государственные клиники по ОМС и поэтому они должны обращаться в коммерческие учреждения.

В одной из медицинских сетей изданию рассказали, что врачам запрещено обсуждать возможность такой вакцинации, а в другой пояснили, что антипрививочника могут принять, если остаются сводные дозы вакцины.

Источник Forbes, близкий к Минздраву признал существование поддельных сертификатов и допустил, что их обладатели могут прививаться в частных клиниках, где контроль за учетом вакцины ниже.

