Имя адвоката Ивана Павлова появилось в базе розыска МВД

В ней говорится, что он разыскивается по некоей статье Уголовного кодекса. Сам Павлов* сейчас находится в Грузии.

В апреле адвокат стал фигурантом дела о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова о государственной измене. Юристу назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. О том, что он объявлен в розыск, Павлов написал еще в конце октября. Он сказал, что узнал об этом от своего подзащитного, которому, в свою очередь, о розыске сообщил следователь. При этом в базе данных МВД имени адвоката не было.



* российские власти считают Ивана Павлова иноагентом