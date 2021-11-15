Глава МИД Польши сказал, что никто из министров также не выразил сомнений относительно того, что потребуется и шестой пакет.
На встрече в Брюсселе ранее главы МИД модифицировали санкционный режим против Минска, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Евросоюза
Министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций против Белоруссии
Глава МИД Польши сказал, что никто из министров также не выразил сомнений относительно того, что потребуется и шестой пакет.