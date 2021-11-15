Министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций против Белоруссии

Глава МИД Польши сказал, что никто из министров также не выразил сомнений относительно того, что потребуется и шестой пакет.

На встрече в Брюсселе ранее главы МИД модифицировали санкционный режим против Минска, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Евросоюза

