Следствие отозвало ходатайство о мере пресечения для фигуранта дела о крупном ущербе в сфере школьного питания

Следствие отозвало ходатайство о мере пресечения для одного из фигурантов дела о причинении крупного ущерба в сфере школьного питания. Главного подозреваемого сегодня отправили под арест.

Куйбышевский районный суд Петербурга из пяти задержанных по делу о злоупотреблениях в сфере социального питания арестовал только одного. Это бывший руководитель управления Алексей Барабанщиков. Директор комбината соцпитания Красносельского района согласился сотрудничать со следствием, дал показания на чиновника и вышел под домашний арест, ещё двоих отпустили без меры пресечения. При этом большая часть фигурантов ранее работали в структурах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в прессе называют «поваром Путина». Это дало повод журналистам говорить о конфликте выходцев из структур этого бизнесмена с чиновниками Смольного.

Сам Пригожин сказал изданию «Деловой Петербург», что он не интересуется сферой социального питания Петербурга. Напомню, после назначения Барабанщикова управление укрупнило подряды на социальное питание, и мелкие предприятия не смогли участвовать в конкурсах на поставку еды в школы. Контракт на 150 миллионов получил красносельский комбинат, при этом по версии следствия бюджет потерял более 20 миллионов рублей. Однако телеграм-каналы, которые связывают с медиа-холдингом Пригожина, сообщают, что инициатором укрупнения лотов был губернатор Петербурга Александр Беглов, а Барабанщикова задержали из-за того, что он не захотел молчать о нарушениях.

До назначения на пост начальник петербургского управления соцпитания Барабанщиков руководил московским комбинатом питания «Школьник», а позже работал чиновником в администрации Московской области.