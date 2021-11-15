Прокурор запросил 6 лет колонии для девушки, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве

В телеграм-канале надзорного ведомства также говорится, что гособвинение потребовало на три года лишить 19-летнюю Валерию Башкирову водительских прав, а также полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Жертвами ДТП, произошедшего этим летом в московском районе Солнцево стали дети трех и пяти лет. После смерти второго пострадавшего в аварии девушку, изначально отправленную под домашний арест, перевели в СИЗО.

