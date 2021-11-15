Владимир Путин поручил допустить к госзакупкам товары из ДНР и ЛНР

Российские власти разрешили товарам из непризнанных республик на востоке Украины участвовать в госзакупках наравне с отечественными. Также в Донецк должны будут поставить новую партию вакцин он коронавируса.

Президент России Владимир Путин отдал ряд распоряжений относительно экономических отношений с непризнанными республиками. Так, он поручил упростить доступ на российский рынок товаров из самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В течение месяца правительство будет обязано обеспечить для этих ценностей такой же доступ к российскому рынку, как и для отечественной продукции. В тот же срок по распоряжению главы государства будут обязаны признать сертификаты о происхождении товаров в ДНР и ЛНР.

Предполагается, что это временные меры, введённые в виде исключения. Они должны будут действовать «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Помимо этого, президент подписал указ и об оказании гуманитарной помощи непризнанным республикам. Он подразумевает поставки вакцины от коронавируса. Газета «Ведомости», со ссылкой на источник в ДНР пишет, что в непризнанной республике уже несколько месяцев наблюдается почти полное отсутствие вакцин, а уровень заболеваемости там такой же, как в соседних областях России и Украины.

Одновременно с этим интеграционные процессы происходят и в самих непризнанных республиках. Первого октября ДНР и ЛНР начали убирать на границе таможенные посты.