Министерство обороны опубликовало список сведений, относящихся к служебной тайне

В перечне, опубликованном на портале проектов нормативных актов, полтора десятка отделов и более 800 пунктов. В частности, к служебной тайне предлагается отнести информацию о расходах на оборону, военной технике, мобилизационной подготовке и научных разработках, связанных с армией.

Как отмечается, в целом в список вошли почти все сведения о деятельности Миноброны, которые не относятся к государственной тайне. За разглашение этих данных грозит штраф до 5 тысяч рублей.