Госдума в течение месяца разошлет для обсуждения законопроекты о QR-кодах

Тексты отправят в регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Об этом в Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Газета Ведомости со ссылкой на источники ранее писала, что законопроекты рассмотрят в первом чтении уже на этой неделе, а принять их могут до декабря.

В случае принятия закон о QR-кодах в магазинах, кафе и на транспорте будет действовать с февраля по июнь следующего года. Код не потребуется лишь в аптеках и магазинах с товарами первой необходимости.