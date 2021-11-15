Европа готовится ввести санкции против ЧВК Вагнера

Министр иностранных дел Франции сказал, что меры коснутся как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает. Соответствующее решение принято по итогам обсуждения ситуации в Мали – ранее появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с российскими наемниками.

Французский МИД обвинил ЧВК в дестабилизации ситуации в стране. В Москве неоднократно отмечали, что никаких представителей Российских Вооруженных сил на территории Мали нет.