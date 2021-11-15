Министр иностранных дел Франции сказал, что меры коснутся как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает. Соответствующее решение принято по итогам обсуждения ситуации в Мали – ранее появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с российскими наемниками.
Французский МИД обвинил ЧВК в дестабилизации ситуации в стране. В Москве неоднократно отмечали, что никаких представителей Российских Вооруженных сил на территории Мали нет.
Европа готовится ввести санкции против ЧВК Вагнера
Министр иностранных дел Франции сказал, что меры коснутся как саму компанию, так и тех, кто с ней сотрудничает. Соответствующее решение принято по итогам обсуждения ситуации в Мали – ранее появилась информация, что власти этой африканской страны рассматривают возможность сотрудничества с российскими наемниками.