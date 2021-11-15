Правительство зарезервирует миллиард рублей на приобретение российских флагов для средних школ страны

Министерство финансов внесло соответствующую поправку в законопроект о государственном бюджете на 2022 – 2024 года, который уже принят в первом чтении. Об этом на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам сообщила заместитель министерства финансов Ирина Окладникова. Она пояснила, что в эту сумму входят расходы на изготовление, доставку и установку флагов и флагштоков в каждой средней школе России. Идею начинать день в образовательных учреждениях с церемонии поднятия государственного флага в августе на встрече с преподавателями и учащимися поддержал Президент России Владимир Путин, отреагировав на предложение представителей Артека.

Глава государства сослался на опыт многих стран мира, где такие церемонии проводятся и добавил, что для мероприятия необходимо разработать общегосударственный стандарт, обеспеченный финансированием из бюджета.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее говорил, что церемония поднятия флагов может быть введена с начала нового учебного года.