Академики РАН и сотрудники «Ельцин-центра» выступили в поддержку правозащитной организации «Мемориал»

Десятки академиков написали открытое письмо. В нем ученые назвали требование прокуратуры упразднить правозащитный центр попыткой лишить нацию памяти. Это, как они говорят, может привести к повторению «эры чудовищных репрессий». В обращении особо подчеркивается, что «Мемориал*» проводит важную просветительскую работу, не позволяя забыть миллионы невинных жертв, а возможное упразднение центра авторы письма назвали катастрофой.

С заявлением в поддержку организации выступил и «Ельцин-Центр», где вспомнили, как высоко работу правозащитников оценивал первый президент России Борис Ельцин, который также был членом «Мемориала» – говорится в обращении. Сотрудники музея выразили надежду на объективность суда. В Кремле сегодня отреагировали на ситуацию вокруг иска прокуратуры. Для президента России Владимира Путина важно, чтобы все некоммерческие организации действовали в рамках закона – сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что «Мемориал» уже неоднократно был замечен в нарушениях. Правозащитников обвиняют в несоблюдении закона об «иностранных агентах». Кроме того, по мнению прокуроров, центр поддерживает и оправдывает экстремистов и террористов. В «Мемориале» называют действия российских властей политическим давлением, и подчеркивают, что законных оснований для ликвидации нет.

На сайте change.org создана петиция в поддержку «Мемориала», которую на данный момент подписали около 17 тысяч человек.

Власти России считают организацию «Мемориал» иностранным агентом.

Главный редактор сайта Карнеги.ru. Александр Баунов не уверен, что инициатива давления на «Мемориал» принадлежит лично президенту, но саму эту практику считает неправильной. Такое мнение Александр Баунов высказал в эфире «Эха».

Александр Баунов добавил, что государственная память о преступлениях советского режима гораздо более компромиссная и примирительная, чем то, что пытается освещать «Мемориал». Российские власти считают «Мемориал» иноагентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.