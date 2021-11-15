Космический мусор за день трижды пролетел мимо МКС

Все три опасных сближения с обломками разрушенного спутника и другим мусором стали только поводом для беспокойства экипажа и наземных центров управления полетами: никаких повреждений международная космическая станция не получила. Сейчас почти все места на МКС заняты: на борту находятся сразу две экспедиции из 7 человек, двое из которых — россияне. В первые два раза экипаж, как положено правилами, переместился в пристыкованные корабли: российский «Союз М-19» и американский Crew Dragon. Там они пережидали те минуты, когда пролетавший мимо космический мусор представлял наибольшую опасность. Одной из групп пришлось пробыть в пилотируемой капсуле полтора часа. Но уже во время третьего сближения члены экипажа не стали перемещаться в корабли, продолжив работу в обычном режиме. Трансляцию происходящего вело американское космическое агентство NASA. В «Роскосмосе», в свою очередь, отметили, что информация о прохождении станцией опасного коридора поступила российским ученым из центра управления полетами в Хьюстоне.

Космический мусор регулярно становится причиной коррекции траектории МКС. Иногда срочно сделать это не получается из-за непредвиденной угрозы.

Российский астроном Владимир Сурдин в интервью «Эху» сказал, что проблема космического мусора уже давно стоит очень остро. По его словам, мусор, находящийся выше 400 км, редко падет на землю.

Сурдин добавил, что отдельные части мусора сталкиваются, дробятся и увеличивают количество мусора. Он подчеркнул, что пространство необходимо очищать, но пока не найдено дешёвого и эффективного способа.