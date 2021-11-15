Варшава не исключает попыток прорвать белорусско-польскую границу мигрантами

На закрытом пропускном пункте «Брузги» сегодня собрались несколько тысяч приезжих.

Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Йемена этим утром покинули приграничный лагерь в лесополосе и устремились в сторону контрольно-пропускного пункта. Агентство «Спутник» утверждает, что мигрантам якобы пообещали пропуск на территорию Польши, откуда они устремятся в Германию. О том, что именно эта страна является их конечной точкой, они с надеждой говорят в интервью

Колонна мигрантов днем пересекла КПП с белорусской стороны и оказалась в зоне между ним и польским пунктом пропуска. Там их встретили польские пограничники в касках, которые растянули поперек дороги колючую проволоку. Телеграм-канал Shot отмечает, что толпа сломала часть ограждений на белорусской стороне. В какой-то момент образовалась давка, в которой были дети и женщины.

При этом государственное агентство БелТА подчеркивает, что у приезжих исключительно мирные намерения, и они не проявляют агрессии.

Территорию вдоль границы патрулирует вертолет польских ВВС. У закрытого пункта пропуска собрались, по данным Варшавы, более 3 тысяч человек. Полиция и солдаты готовы к попыткам силового штурма.

Через громкоговорители с польской стороны предупреждают об ответственности за нарушение границы. Также звучит сообщение, записанное женским голосом на русском языке. Это обращение к белорусским силовикам.

Беженцы пришли к пропускному пункту с вещами и спальными мешками. Некоторые уже начали разбивать палатки. Мужчины разводят костры в надежде согреться. Окрестности заволокло дымом.

В районе КПП в ближайшие дни синоптики обещают заморозки.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят.

Евросоюз подтвердил свое намерение ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников и компаний из-за ситуации на границе. Под ограничения могут попасть и авиаперевозчиким, — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ограничительные меры могут быть введены в отношении авиакомпаний, в частности, Аэрофлота и Турецких авиалиний. Источники газеты Financial Times в свою очередь называли аэропорт Минска и одну из сирийских авиакомпаний.