Ливийский ЦИК сообщил об отклонении заявки сына Каддафи на участие в президентских выборах, а потом удалил сообщение

В заявлении комиссии, опубликованном в фейсбуке говорилось, что это решение принято из-за акций против его кандидатуры. Ранее местные издания сообщали о том, что протестующие заставляли сотрудников Центризбиркома в некоторых городах прекратить работу.

После свержения режима Каддафи в 2011 году его родственников начали активно преследовать.

Один из выживших сыновей Сейф аль-Ислам, который и решил претендовать на президентский пост, до 2017 года находился в ливийской тюрьме. Прокурор Международного уголовного суда вскоре после его освобождения снова призвал арестовать сына Каддафи.

