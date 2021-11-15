Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины

Согласно тексту документа, решение принято на фоне пандемии и продолжающейся экономической блокады региона. Президент поручил допустить товары из самопровозглашенных ДНР и ЛНР к госзакупкам наравне с российскими и в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия их допуска на российский рынок.