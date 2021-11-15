Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины

Согласно тексту документа, решение принято на фоне пандемии и продолжающейся экономической блокады региона. Президент поручил допустить товары из самопровозглашенных ДНР и ЛНР к госзакупкам наравне с российскими и в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия их допуска на российский рынок.
2021-11-15T17:33:09+03:00
2021-11-15T17:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 15 ноября 2021
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