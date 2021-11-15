Торговые центры попросили Владимира Путина о поддержке из-за QR-кодов

Глава Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана написал письмо на имя президента, — пишет журнал Форбс. По его данным, посещаемость ТЦ и выручка арендаторов с введением ограничений упала на 60-80%. Только в Москве за 11 нерабочих дней торговые центры потеряли более 10 миллиардов рублей

Письмо подписали представители около ста ТЦ. Они просят включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии.

