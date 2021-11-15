На ульяновского священника, поддержавшего Навального, написали заявление об оскорблении чувств верующих

Об этом сам Георгий Сухобокий рассказал телеканалу «Дождь*». Других подробностей он не привел.

В конце октября Сухобокий рассказывал, что его уволили с поста пресс-секретаря Мелекесской епархии. Он сказал, что причиной стал его комментарий новости о присуждении Навальному Премии Сахарова — Сухобокий написал, что готов пожать политику руку. Через две недели священник опубликовал указ епископа о том, что его запрещают в служении и отправляют на «духовную реабилитацию» в монастырь на полгода

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