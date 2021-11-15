Минфин предлагает поднять цены на крепкий алкоголь

Стоимость бутылки водки вырастет на семь с лишним процентов.

Спиртное подорожает с учетом себестоимости, рентабельности и налогов. Об этом говорится в проекте министерства финансов, опубликованном на сайте правовой информации. Если изменения вступят в силу, поллитровка водки самой бюджетной марки подорожает на 20 рублей до 261 рубля. Вырастет в цене коньяк, виски и другие напитки крепостью выше 28 градусов.

В Кремле инициативу Минфина объяснили экономической целесообразностью. В Совете федерации предупредили о риске роста продаж суррогатного алкоголя. Сенатор Сергей Рябухин также призвал власти сбалансировать нормы по акцизам в странах Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости. В России они, оказывается, самые высокие. Это, по мнению парламентария, дискриминирует добросовестных производителей России.

В Союзе производителей алкогольной продукции в конце лета отмечали рост себестоимости водки. Большую роль играют подорожавшая пшеница и тара.

По данным РБК, продажи водки с начала года сократились на 4 процента. Согласно исследованию, легальная продукция становится не по карману потребителю из-за роста акцизов.