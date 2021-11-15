Страны Балтии призвали привлечь Минск к ответственности из-за нелегальных мигрантов

Главы Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили белорусские власти в том, что они вынуждают беженцев нарушать границы Евросоюза.

Неделю назад на белорусско-польской границе образовался стихийный лагерь. Сегодня несколько тысяч беженцев пришли к закрытому пограничному переходу и разбили палатки.

Страны Балтии также утверждают, что есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов в Белоруссию через Москву.

Александр Лукашенко уверен, что ситуация с мигрантами – элемент гибридной войны, которую ведут западные страны против Белоруссии. Об этом Лукашенко ранее сказал в интервью российскому журналу «Национальная оборона». Лукашенко добавил, что противостояние на границе может послужить почвой для провокаций, что приведет к острой фазе конфликта.