В октябре российские банки выдали рекордное количество кредитных карт

Граждане открыли более одного миллиона 600 тысяч кредиток, на 60% больше, чем год назад. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. В организации это связывают со снижением числа залоговых видов кредитов и ростом потребительского спроса.

Вместе с тем в сентябре количество просроченных займов по кредитным картам достигло максимума за три года.