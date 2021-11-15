Ректором Финансового университета при правительстве стал Станислав Прокофьев

На сайте Кабинета министров говорится, что руководить вузом он будет ближайшие пять лет. На этом посту Прокофьев сменил Мухадина Эскиндарова, оставившего службу в связи с достижением предельного возраста.

Прокофьев работал в руководстве правительства Саратовской области. В 2005 году он стал зам.главы Федерального казначейства.

