На сайте Кабинета министров говорится, что руководить вузом он будет ближайшие пять лет. На этом посту Прокофьев сменил Мухадина Эскиндарова, оставившего службу в связи с достижением предельного возраста.
Прокофьев работал в руководстве правительства Саратовской области. В 2005 году он стал зам.главы Федерального казначейства.
Ректором Финансового университета при правительстве стал Станислав Прокофьев
На сайте Кабинета министров говорится, что руководить вузом он будет ближайшие пять лет. На этом посту Прокофьев сменил Мухадина Эскиндарова, оставившего службу в связи с достижением предельного возраста.