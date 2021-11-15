Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок пишет, что подведомственный регулятору Главный радиочастотный центр заказал за 600 тысяч рублей соответствующий цифровой видеопроект. Он призван показать целевой аудитории, в том числе операторам связи, возможности Роскомнадзора о защите сети и данных граждан вне зависимости от геополитической ситуации за пределами страны.
Ранее интернет-сервисы и операторы связи неоднократно жаловались на сбои из-за работы оборудования, установленного в рамках закона о суверенном Рунете.
Роскомнадзор планирует выпустить видеоролик для популяризации суверенного Рунета
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок пишет, что подведомственный регулятору Главный радиочастотный центр заказал за 600 тысяч рублей соответствующий цифровой видеопроект. Он призван показать целевой аудитории, в том числе операторам связи, возможности Роскомнадзора о защите сети и данных граждан вне зависимости от геополитической ситуации за пределами страны.