Больше шестидесяти членов Российской Академии наук выступили в поддержку «Мемориала»

В обращении, опубликованном на сайте неформального объединения «Клуба 1 июля», говорится, что правозащитное общество было и остается серьезным исследовательским центром, а его уничтожение называют попыткой лишить нацию памяти.

В начале месяца власти потребовали ликвидировать структуры «Мемориала», мотивируя это нарушением закона об иностранных агентах и оправданием террористической деятельности. В знак протеста писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии.

«Мемориал*» был признан иностранным агентом в 2013 году.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.