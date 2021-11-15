Мигранты разбивают палатки у пункта пропуска на белорусско-польской границе

Государственное агентство БелТА сообщает, что они раскладывают спальники прямо на дороге и разводят костры. В целом, по словам журналистов, ситуация спокойная.

Польская полиция ранее сообщила, что около трех с половиной тысяч мигрантов собрались на белорусской стороне закрытого пограничного перехода. До этого в течение недели они стояли лагерем в лесу и неоднократно предпринимали попытки прорваться на территорию Польши.

