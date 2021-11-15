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16:04, 15 ноября 2021

Около трех с половиной тысяч мигрантов находятся в настоящее время у одного из КПП на границе с Польшей

Около трех с половиной тысяч мигрантов находятся в настоящее время на белорусской стороне у одного из контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, — утверждают в Варшаве. В этой группе есть женщины и дети, однако в основном она состоит из мужчин.
В польских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что мигранты разбивают палатки на территории КПП и разжигают костры. Польская сторона пока не подтвердила сообщения о том, что часть мигрантов смогла преодолеть заграждение.
Белорусские СМИ подчеркивают, что в основном в группе, подошедшей к КПП, женщины и дети.


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