Набиуллина: Ради сдерживания инфляции банк России будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику

Об этом предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей. При этом одной из причин этого процесса является то, что люди стали больше покупать товаров впрок.

В октябре ключевая ставка была повышена до 7,5 процентов

На фоне заявлений главы ЦБ в Кремле сказали, что вопрос борьбы с инфляцией является приоритетным для руководства страны.

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что на рост инфляции влияют не только внешние факторы, но и внутренняя финансовая политика России.

«Ситуация плохая. Много факторов определяет то, что ситуация именно такая, это и внешние факторы. Цены на мировых рынках на сырье растут значительно. Помимо этого, влияет и то, что российская экономика отличается не высоким уровнем конкуренции, не самым эффективным образом регулируются тарифы естественных монополий, антисанкции — это тоже влияет на высокую инфляцию. И надо заниматься внутренними факторами», — сказал И.Николаев.

По словам эксперта, ситуация с инфляцией неудовлетворительна, потому что прогноз на текущий 2021 год по инфляции, по которой принимался федеральный бюджет на 2021 год был 3,7%, а по итогам года даже по оценке Банка России верхняя планка — почти 8%.

«Уже сейчас накопленная инфляция за 10 с небольшим месяцев — 6,6 %. То есть значительно отличается в сторону более высокого показателя инфляции. Ни правительство, ни Банк России не прогнозировали, что такой высокой будет инфляция. Это не входило ни в какие планы. Поэтому ситуация складывается неудовлетворительная.», — отметил И.Николаев.

По оценке эксперта, от этого показателя зависит и то, как будут индексироваться пенсии.

«Проект федерального бюджета на 2022 год, который сейчас рассматривается в ГД, он предусматривал, что инфляция по итогам года будет 5,8%, а она не меньше 8% будет, и пенсии проиндексируют на 5.9%, а надо индексировать гораздо больше», — пояснил он. Также И.Николаев отметил, что ответные санкции, которые Россия вводит против западных компаний, существенно влияют на рост инфляции. Когда сокращается импорт товаров, сильно снижается конкуренция на рынке, пояснил эксперт.