Минюст ответил на запрос депутатов ЗакСа Петербурга по поводу признания «Росбалта» иноагентом – Вишневский

Министерство юстиции ответило на запрос депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по поводу признания «Росбалта*» иностранным агентом. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Заксобрания Петербурга, член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

«Министерство юстиции ответило мне с моим коллегой по фракции «Яблоко» в петербургском Законодательном собрании Александром Шишловым на наш запрос с требованием сообщить, на каком основании агентство «Росбалт» объявили иностранным агентом. Ответ совершенно феерический. Цитирую дословно: «Учредитель агентства «Росбалт» — АО «РС-Балт» решением Минюста включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, на основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие требованиям статьи 6-й закона о СМИ». Это где написано, в каком случае юрлицо может признано иностранным агентом. Мы-то просили сообщить, что именно послужило основанием, а нам сообщают, что на основании неких документов», — рассказал Б.Вишневский.

Он добавил, что уже направил «еще один запрос в Минюст, где потребовал сообщить, какое из условий, содержащихся в законе и позволяющих признать кого-то иноагентом, имеет место быть, а также предоставить эти самые документы».

* "Росбалт" - СМИ, признанное иностранным агентом.