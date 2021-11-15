Верзилов был объявлен в розыск еще в начале года – адвокат

Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* был объявлен в розыск еще в начале года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Леонид Соловьев.

«Петра Верзилова где-то еще в начале этого года объявили в розыск в связи с тем, что у него была ранее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он покинул Россию. Это по статье о неуведомлении о наличии у него второго гражданства», — рассказал он.

По словам адвоката, в настоящее время Верзилов находится за рубежом. «И при пересечении границы России единственное, что ему может грозить – это то, что он будет доставлен к следователю. Заочная мера пресечения ему никакая не изменялась и дополнительно не избиралась», — заключил Л.Соловьев.

*— Власти считают иностранными агентами