Первые данные о численности населения России в результате переписи появятся в январе будущего года, — сообщил Росстат. Глава ведомства Павел Малков подчеркнул, что в течение декабря перепись будет завершена в труднодоступных районах.

По текущей оценке Росстата, численность постоянного населения России составляет почти 146 миллионов человек.

