Первые данные о численности населения России в результате переписи появятся в январе будущего года, — сообщил Росстат. Глава ведомства Павел Малков подчеркнул, что в течение декабря перепись будет завершена в труднодоступных районах.
По текущей оценке Росстата, численность постоянного населения России составляет почти 146 миллионов человек.
Первые данные о численности населения России в результате переписи появятся в январе будущего года
Первые данные о численности населения России в результате переписи появятся в январе будущего года, — сообщил Росстат. Глава ведомства Павел Малков подчеркнул, что в течение декабря перепись будет завершена в труднодоступных районах.