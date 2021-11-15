Летающий космический мусор представляет угрозу, только если его скорость достаточно высока – летчик-космонавт Лазуткин

Летающий космический мусор представляет угрозу, только если его скорость достаточно высока. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Он отметил, что космонавты сталкиваются с летающим космическим мусором нечасто. «Такое случается. У нас пару раз такая ситуация возникала, когда нас просили занять место в космическом корабле. Просто это самое безопасное место. Но я никогда не видел быстро пролетающих мимо объектов», — отметил А.Лазуткин.

По его словам, если объект летит с высокой скоростью, то он представялет опасность для станции. «Потому что корпус у станции не такой крепкий, и любой объект, и большой, и маленький, со скоростью 8 км в секунду пробьет его», — заключил А.Лазуткин.

Как стало известно, экипаж МКС сегодня был вынужден укрыться на американском сегменте и на корабле «Союз» из-за угрозы столкновения с обломком спутника. Около 10.06 космический мусор пролетел мимо.