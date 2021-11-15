Национальный Медицинский исследовательский центр кардиологии может быть назван именем Евгения Чазова, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня в Москве простились с академиком, который скончался в минувшую пятницу на 93-м году жизни.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на прощании сказала, что Чазов оставил после себя большое наследие.
Евгений Чазов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Национальный Медицинский исследовательский центр кардиологии может быть назван именем Евгения Чазова
Национальный Медицинский исследовательский центр кардиологии может быть назван именем Евгения Чазова, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня в Москве простились с академиком, который скончался в минувшую пятницу на 93-м году жизни.