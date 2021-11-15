Национальный Медицинский исследовательский центр кардиологии может быть назван именем Евгения Чазова, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня в Москве простились с академиком, который скончался в минувшую пятницу на 93-м году жизни.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на прощании сказала, что Чазов оставил после себя большое наследие.

Евгений Чазов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.