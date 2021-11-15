Песков: Путин уверен, что угрозы Лукашенко перекрыть газ в Европу не повлияют на выполнение Россией своих обязательств

Президент России Владимир Путин уверен, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть газ в Европу не повлияют на выполнение Россией своих обязательств по поставкам этого ресурса в страны ЕС. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Напомню вам слова президента Путина о том, что Белоруссия — это суверенное государство, и о том, что он действительно допускает возможность эмоциональных решений со стороны президента Белоруссии. Это первое. А второе — президент все-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе», — отметил он.

Д.Песков также подчеркнул, что «контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе». «В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией», — заключил он.