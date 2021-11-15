В Кремле считают повышение цен на алкоголь вопросом экономической целесообразности – Песков

В Кремле считают повышение цен на алкоголь вопросом экономической целесообразности. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о позиции Владимира Путина по поводу предложения Минфина повысить минимальную розничную цену на алкоголь с 2022 года.

«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности. В Кремле не было специфических обсуждений по данному вопросу. Я бы рекомендовал обратиться, если это интересно, в кабинет министров», — сказал Д.Песков.