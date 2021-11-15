Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил о задержании двух активисток, которые выступают против строительства отеля на Сретенке 13. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Две активистки задержаны на Сретенке и сейчас находятся в ОВД «Мещанский» — это Екатерина Кузнецова и Наталья Салтыкова. Они подошли к строительной площадке вместе с другими гражданами, их было человек 10-15, и стали требовать от представителей Главстроя, который хочет построить апарт-отель, выполнять закон. Сейчас идут земляные работы, разрушающие археологический слой, выявленный при проведении археологических раскопок летом этого года. Подземная парковка уничтожит все на этом месте», — рассказал С.Митрохин.

По его словам, «там были найдены ценные артефакты XVII-XVIII веков, и перспективы дальнейших раскопок фантастические». «Мне Департамент культурного наследия обещал, что раскопки будут доведены до конца, однако это обещание не выполняется, и в результате страдают люди. Требую немедленно освободить активисток и провести обещанную Департаментом встречу с жителями и застройщиком для урегулирования всех конфликтов», — заключил С.Митрохин.