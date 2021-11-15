Несколько десятков членов Российской академии наук выступили в поддержку правозащитной организации «Мемориал»

Требование прокуратуры упразднить признанное иноагентом историко-просветительское объединение академики называли попыткой лишить нацию памяти. Это, по их словам, может привести к повторению «эры чудовищных репрессий». Открытое письмо, которое подписали более 60-ти профессоров, опубликовано на сайте клуба «1 июля», неформального сообщества членов Российской академии наук. Они считают, что на протяжении последних десятилетий «Мемориал*» непрерывно напоминал о событиях советского периода, когда миллионы оказались в ссылке или были казнены. Руководство страны того времени авторы обращения назвали «правящей преступной верхушкой». Правозащитники, по словам ученых, помогали увековечивать память жертв политических репрессий, помогая наиболее ярким просветительским проектам «Последний адрес», «Возвращение имен» и другим. Суд рассмотрит иск прокуратуры уже в конце ноября. «Мемориал», по версии силовиков, нарушает закон об иностранных агентах и оправдывает действия террористов и экстремистов.

Упразднение «Мемориала» вместе с его архивами и коллекциями, как утверждают академики, станет настоящей катастрофой для науки.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.