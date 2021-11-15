Армения призывает Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на действия Азербайджана на границе

В Ереване отметили, что на его территорию вторглись военные соседней республики.

Совет безопасности Армении утверждает, что армия Азербайджана проводит «продолжающиеся агрессивные действия», которые противоречат положениям трехстороннего договора о прекращении огня, подписанного год назад. В частности, в Ереване объявили, что вчера днём на одном из восточных участков границы подразделения вооруженных сил Азербайджана при поддержке бронетехники вторглись на суверенную территорию республики и окружили четыре военных поста. В сообщении отмечается, что после переговоров, солдаты ушли. Из-за сложившейся ситуации на границе был уволен министр обороны Армении Аршак Карапетян.

Ни в России, ни в ОДКБ требование обратить внимание на действия Азербайджана еще не прокомментировали.

В Баку в свою очередь ранее обвинили Армению в том, что минувшей ночью её военные обстреляли позиции азербайджанской армии из гранатомётов и снайперских винтовок.

Обстрелы на границе возобновились в мае этого года, с момента, когда Армения 12-ого числа обвинила Азербайджан во вторжении. Обе стороны сообщают о различных происшествиях на границе регулярно.