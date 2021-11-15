Вновь обострилась обстановка на белорусско-польской границе. В Варшаве утверждают, что беженцы готовятся к штурму, причем делается это при поддержке белорусских силовиков. При этом белорусские государственные телеканалы утверждают, что часть беженцев смогла прорвать некоторые заграждения и попасть на территорию Польши. По данным источника агентства РИА Новости, к одному из контрольно-пропускных пунктов на границе сегодня подошли около 2-х тысяч мигрантов.



Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят.

На этом фоне Брюссель подтвердил, что готовит ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц Белоруссии, которые, по его мнению, причастны к переправке мигрантов на территорию ЕС.