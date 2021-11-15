МВД Польши утверждает, что мигранты готовятся штурмовать границу

В местной прессе появились видеокадры, как к погранпункту стягивается подкрепление силовых структур. Ранее белорусская сторона сообщила, что беженцы к полудню самооорганизовались и большой колонной двигаются к направлению пункта пропуска Брузги. При этом пограничники утверждают, что во главе колонны женщины с маленькими детьми. По данным источника агентства РИА Новости, сейчас в районе КПП находятся около 2000 мигрантов.