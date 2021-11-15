Министры иностранных дел ЕС должны объявить о новых санкциях против официального Минска

Речь идет, в том числе, об экономических ограничениях. ЕС считает, что Александр Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе. Сам Лукашенко сегодня подтвердил, что ответ на новые европейские санкции будет жестким, поскольку, цитирую, дальше отступать ему некуда. Лукашенко сказал также, что буквально уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят.
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И как бы противники прививок не кричали, не топали ногами и говорили, что их принуждают – нет, их не принуждают вакцинироваться. Их ограничивают для того, чтобы они приняли для себя решение: они будут жить в таком ограничении, которое закончится тем, в конце концов, что они смогут только сидеть в доме и выгуливать собачку, если она есть
Столтенберг подтвердил, что НАТО фиксирует, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс фиксирует, цитирую, «необычные передвижения российских войск на границе с Украиной и готов к любому развитию ситуации». Об этом он заявил в эфире американского телеканала НВО