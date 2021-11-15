Министры иностранных дел ЕС должны объявить о новых санкциях против официального Минска

Речь идет, в том числе, об экономических ограничениях. ЕС считает, что Александр Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе. Сам Лукашенко сегодня подтвердил, что ответ на новые европейские санкции будет жестким, поскольку, цитирую, дальше отступать ему некуда. Лукашенко сказал также, что буквально уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят.